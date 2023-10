Correção gratuita de redações para o Enem termina nesta terça-feira

Após a análise, o estudante receberá um relatório com as observações e a pontuação nas devidas competências, junto da nota geral.

Com o texto concluído, os estudantes precisam tirar uma foto em boa qualidade e enviar para análise. As correções serão feitas apenas nas 500 primeiras redações de cada tema, por um time de professores da MVC Editora.

Para ter acesso à correção, os candidatos devem se inscrever no site https://lavemoenem.com.br/. Após a inscrição, os participantes podem conferir a proposta com os materiais de apoio e baixar a folha de redação, que possui um layout semelhante ao oficial.

A plataforma “Lá vem o Enem” está recebendo textos sobre quatro temas atuais, são eles: Os desafios dos refugiados ambientais no Brasil; Percalços para combater o uso de esteroides anabolizantes entre os jovens brasileiros; Chat GPT nas escolas brasileiras: desafios e soluções para garantir o uso do recurso como aliado; e Caminhos para enfrentar o racismo no futebol.

