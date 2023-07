Corpo decapitado e sem o pênis é jogado no meio da rua

Todas as partes do corpo foram encaminhadas ao IML, onde aguardam para reconhecimento de familiares.

Enquanto a PM aguardava a chegada do Instituto Médico Legal (IML), para fazer a remoção do corpo, recebeu a informação de que a cabeça e o órgão genital foram jogados ao lado de um cemitério.

Segundo a Polícia Militar, trabalhadores passavam por volta das 5h pela rua 42, do bairro Campos Filhos, quando avistaram o cadáver sem a cabeça e com o pênis decepado.

