Corpo de Roberto Dinamite segue em cortejo até Caxias para enterro

O corpo do craque do Vasco, Roberto Dinamite, será sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Belém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (10).

Um cortejo feito por um carro do Corpo de Bombeiros acontece do estádio do São Januário, onde foi realizado o velório do craque durante a segunda-feira (9).

Mesmo com o sepultamento sendo restrito, alguns fãs se concentram no entorno do local.