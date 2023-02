Coronel, major e capitão da PM são presos por omissão durante ataques em Brasília

De acordo com a PF, o coronel e os companheiros de farda se omitiram e foram coniventes com os invasores na ocasião do ataque.

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto, e outros três agentes foram presos nessa terça-feira (7), durante uma operação da Polícia Federal que investiga os ataques do dia 8 de janeiro à sede dos Três Poderes, em Brasília.

