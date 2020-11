Coronavac: Anvisa tem 48h para explicar suspensão de testes

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), detalhe em 48 horas, os motivos que a fizeram suspender os testes para o desenvolvimento da vacina Coronavac após um "evento adverso grave".

O ministro quer saber quais os critérios usados para "proceder aos estudos e experimentos concernentes à vacina acima referida, bem como sobre o estágio de aprovação desta e demais vacinas contra a Covid-19".

Lewandowski ainda citou "o relevante interesse público e coletivo" que envolve o caso e que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco à doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".

Bolsonaro e a AGU já prestaram informações em resposta a um pedido do ministro Ricardo Lewandowski, relator das ações sobre o tema. O ministro já decidiu que os processos serão julgados diretamente no plenário do STF, sem emitir posição individual. A data ainda não foi marcada.