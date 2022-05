Coração de porco que foi transplantado em homem estava com vírus, diz médico

David Bennett, de 57 anos, morreu no último mês de março e, segundo Bartley Griffith, cirurgião de transplantes da Universidade de Maryland, a presença do vírus pode ter contribuído para sua morte.

O coração do homem que recebeu o órgão geneticamente modificado de um porco continha um vírus suíno, chamado porcine cytomegalovirus, segundo o médico que realizou o transplante inédito no mundo.

