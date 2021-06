Contas do governo Bolsonaro de 2020 é aprovado com ressalvas pelo TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, com ressalvas, nesta quarta-feira (30) as contas do governo Bolsonaro em 2020.

A sessão foi acompanhada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, por outros ministros de Bolsonaro (André Mendonça, da AGU, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil e Wagner Rosário, da CGU) e de deputados.

De acordo com o R7, as ressalvas são em três irregularidades e três impropriedades em seu parecer, fez 11 recomendações e quatro alertas. Além de distorções em números da Previdência de servidores e militares e de demonstrações financeiras do ministério da Economia.

As ressalvas se referem a execução de despesas da Caixa, não cumprimento de aplicação mínima de recursos para irrigação no Centro-Oeste e falta de informações sobre as metas e prioridades da administração pública.