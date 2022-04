Conta de luz volta para bandeira verde neste sábado

Mais informações estão no site gov.br/aneel, no espaço consulta pública número 12/2022.

O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, explicou que, com a melhoria das condições de chuva e do nível dos reservatórios, provavelmente, até o fim deste ano, não será mais necessário arrecadação extra para acionamento das termelétricas.

Com condições mais favoráveis de geração de energia e sem custo adicional da conta de luz, começa a valer a partir deste sábado a bandeira tarifária verde. Já a bandeira de escassez hídrica, que vigorou desde setembro de ano passado, com taxa extra de R$ 14,20 para cada 100 quilowatt-hora consumidos, deixa de ser cobrada.

