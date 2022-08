Conta de luz não terá cobrança extra em setembro, decide Aneel

As bandeiras tarifárias foram criadas pela Aneel para sinalizar o custo real da energia gerada. Quando o custo da produção de energia aumenta, a empresa aciona as usinas térmicas, que são mais caras, com isso, é acionada a bandeira para o próximo mês, que pode ser amarela, vermelha patamar 1 ou vermelha patamar 2.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (26), que a conta de luz não terá cobrança extra no mês de setembro, permanecendo com a bandeira verde.

