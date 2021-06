Consulta pública vai discutir presença de religiosos em presídios

Uma carta com 892 assinaturas de diversas entidades nacionais e internacionais, bispos, pessoas físicas e pastorais carcerárias de diferentes cidades e estados do país alertam para a importância do contato presencial em visitas de assistência religiosa. O texto diz que troca da assistência religiosa presencial. por um sistema eletrônico, ataca a existência e a missão de qualquer religião no interior dos presídios e que não se pode vivenciar a ato religioso no cárcere sem a presença sem o contato próximo e afetivo e sem o diálogo horizontal.

As religiões de matriz africana sofrem ainda mais uma barreira em visitas a presídios para assistência religiosa. Segundo o coordenador nacional da religião afro-brasileira de saúde, Baba Diba de Iyemonja, quando raramente são autorizados a entrar, muitas vezes são constrangidos pelos agentes por conta da vestimenta religiosa ou algum objeto sagrado. Ele atribui esse comportamento à desinformação e racismo religioso, que é quando você tem medo do que é sagrado para outras pessoas Para ele, a assistência religiosa também o contato deve ser presencial.

A ideia é complementar a assistência religiosa no Brasil, o que poderia ser feito por sistemas fechados de áudio na forma de rádios ecumênicas. Cristiano Torquato destaca que a iniciativa ainda está em estudo e que está prevista audiência pública para julho. A Irmã Petra Silvia, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária vê com preocupação a iniciativa.

O Coordenador de Cidadania e Alternativas Penais, Cristiano Torquato, afirma que o Depen não pretende fazer nenhum tipo de mudança no que diz respeito as visitas presenciais nos estabelecimentos prisionais.

