Conselho de Ética deve representar amanhã cassação de Dr. Jairinho

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio deve representar nesta segunda-feira (26), pela cassação do mandato de Jairinho, acusado pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos.

Alexandre Isquierdo (DEM), presidente do Conselho, diz que a tendência é que a decisão pela cassação seja unânime.

De acordo com a CNN, após a representação, o documento deve ser entregue à Mesa Diretora e, em seguida, para a Comissão de Justiça e Redação. Depois da análise dos aspectos legais, a mesma retornará o processo para o Conselho de Ética, que prossegue com o rito. A previsão é que o futuro de Jairinho no legislativo seja definido em até 40 dias.