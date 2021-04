Conselho de Ética avalia hoje cassação de Jairinho, acusado de matar Henry

A reunião extraordinária do Conselho está prevista para logo mais e foi um pedido do presidente do colegiado, o também vereador Alexandre Isquierdo, do Democratas

Ele foi expulso do partido Solidariedade e está na mira do Conselho após ser preso como acusado de agredir Henry e provocar os ferimentos que o levaram à morte.

Jairinho está sem partido desde o dia 8 de abril, quando a polícia começou a divulgar o desenrolar da morte do menino Henry, enteado do vereador.

