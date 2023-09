Conheça o Brasil: Turismo lança programa para incentivar viagens pelo país

O ministro do Turismo, Celso Sabino, apresenta nesta terça-feira (26), em Brasília, o Conheça o Brasil. A iniciativa tem como objetivo, incentivar que brasileiros conheçam os destinos turísticos do país. O lançamento ocorrerá no Ministério do Turismo e inicia as celebrações do Dia Mundial do Turismo, em 27 de setembro.

Na ocasião será apresentado o “Conheça o Brasil Voando”. Participam do evento, representantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), das companhias aéreas Latam, Azul, Voepass e Gol.

O eixo lançado nesta terça-feira faz parte de um programa que contemplará outros segmentos a serem apresentados nos próximos meses.