Congresso promulga lei que prorroga desoneração da folha de pagamento

No dia 14 de dezembro, os senadores e deputados derrubaram o veto do presidente Lula ao projeto de lei. O texto estabelece que as empresas dos setores beneficiados podem contribuir à Previdência Social com valor entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta do empreendimento. Até 2011, a contribuição previdenciária era de 20% da folha de pagamento dos trabalhadores.

