Congresso deve promulgar PEC da reforma tributária na quarta

A alíquota básica do imposto prevista é de 27,5%, mas haverá exceções. Os produtos que serão definidos como uma cesta básica nacional, por exemplo, vão ter alíquota zero.

Dois novos impostos serão criados: o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substitui o ICMS e o ISS; e a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, no lugar do PIS e do Cofins. Assim, a ideia é que ocorra uma cobrança segmentada de impostos — e não em cascata, como ocorre hoje.

