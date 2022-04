Confira temas das 6 escolas no último dia de carnaval na Marquês de Sapucaí

Hoje é o último dia de desfiles na Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro. A passarela do samba volta a ferver logo mais à noite com mais seis escolas do grupo de elite do carnaval carioca.

Neste segundo dia, quem abre a noite é a Paraíso do Tuiuti, com um enredo sobre a luta, sabedoria e resistência negra. Na sequência, a tradicional Portela vai contar a história e a simbologia do Baobá, considerada a árvore da vida. Em seguida, a Mocidade Independente de Padre Miguel invade a passarela com um enredo sobre o Orixá Oxóssi, padroeiro da escola, que no sincretismo religioso representa São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio.

Logo depois é a vez da Unidos da Tijuca, que vai contar a contar a história da lenda do guaraná, uma das mais populares da cultura brasileira. A penúltima escola a desfilar no carnaval 2022, é a Grande Rio, que leva para a avenida as histórias e manifestações artísticas e culturais do orixá Exu. E quase no raiar do dia, quem fecha os trabalhos na Marquês de Sapucaí é a Unidos de Vila Isabel, que vai homenagear o trabalho do cantor e compositor Martinho da Vila.

Mas ainda tem mais carnaval no Rio de Janeiro, pelo menos até domingo. É o que prometem pequenos blocos da cidade que vem arrastando multidões em vários pontos da capital, mesmo a Prefeitura tendo cancelado a folia de rua em janeiro.

Desde quarta-feira, os foliões insistem em ir para as ruas, mesmo sem qualquer infraestrutura, como banheiros públicos ou esquema de segurança. E neste sábado não está sendo diferente, vários cortejos são vistos pelos bairros neste carnaval fora de época.

Também tem folia em muitos locais fechados e festas privadas, inclusive com a participação de grandes blocos como o tradicional Cordão da Bola Preta.