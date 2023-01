Comissário de bordo que sumiu após mergulhar pelado no mar é encontrado morto

O comissário de bordo alemão Tommy Klak, de 28 anos, que sumiu após mergulhar pelado no mar, no dia 4 de janeiro, nas proximidades do Posto 6, em Ipanema, na zona sul do Rio, foi encontrado morto por pescadores nesta terça-feira (10).

O corpo de Tommy foi localizado na mesma região onde mergulhou, próximo às Ilhas Cagarras. De acordo com informações de Patrícia da Costa Araújo de Almany, titular da Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista), a polícia alemã disponibilizou a documentação odontológica do jovem para fazer uma comparação com a arcada dentária e confirmar a identificação do alemão.

Até o momento, oito testemunhas já prestaram depoimento na delegacia e relataram que viram o momento em que Tommy, por volta das 18h, entrou sem roupas no mar. O alemão aparentava estar sob efeito de drogas.

Segundo a polícia, as investigações acerca do caso iniciaram após o comissário de bordo e seu companheiro americano se envolverem em uma confusão em um hotel na zona sul do Rio, onde estavam hospedados. A equipe do 23º BPM foi acionada sobre os dois estrangeiros que estavam quebrando os objetivos no estabelecimento. O gerente do hotel não quis registrar o casal e os dois hóspedes foram liberados em seguida.

Posteriormente, a polícia voltou a ser acionada sobre um estrangeiro que entrou em um condomínio após se aproveitar do descuido de um morador. Segundo a PM, o homem aparentava estar alterado.

Já na madrugada de quinta-feira (5), a equipe foi informada de que o americano estava tentando invadir um prédio na Rua Joana Angélica, em Ipanema. Após ser detido e atendido em um hospital, ele informou que não sabia onde Tommy estava e foi liberado em seguida.