Comissão da Covid-19 debate na segunda campanhas de comunicação e fake news

Frank Márcio de Oliveira, diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Paulo Jerônimo de Sousa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Josiclecia Gomes Nogueira, secretária de Comunicação do governo do Amazonas; Murilo Aragão, fundador da Arko Advice.

A Comissão Temporária da Covid-19, que acompanha as medidas de combate à pandemia, realiza na segunda-feira (5), a partir das 10h, audiência pública remota para debater as campanhas de comunicação sobre a pandemia e também as fake news sobre a vacinação contra o coronavírus.

