Começam apostas da Mega da Virada com prêmio de R$ 300 milhões

Brasília/DF – Desde segunda-feira (16), começaram as apostas para a Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena de número 2.330. O prêmio estimado, nesta edição, é de R$ 300 milhões e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 347 mil em rendimentos mensais.

O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 42 iates no valor de R$ 7 milhões, cada.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, e do Portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante e torcer. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

O apostador também pode aumentar as chances de ganhar adquirindo os bolões que são comercializados nas lotéricas. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.