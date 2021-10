Com preço da gasolina nas alturas, Estados congelam ICMS sobre combustíveis

Só no mês de outubro, a Petrobras anunciou dois reajustes no valor dos combustíveis, fazendo os preços dispararem em vários estados.

A medida começa a valer no dia 1º de novembro, data em que está prevista uma greve de caminhoneiros em protesto contra o aumento do preço.

Foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) nesta sexta-feira (29) o congelamento no valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre os combustíveis por 90 dias.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.