Com empresário de Manaus entre os fundadores, 'AnaMid' será lançada no mercado digital

Manaus/AM - Com o empresário Durango Duarte, da Agência iMarketing de Manaus, entre os fundadores, a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid) será lançada no próximo dia 15 de setembro, em São Paulo, durante evento que reunirá mais de 300 executivos de agências e empresas do segmento, além de imprensa, influenciadores e associações parceiras.

A entidade é fruto de um movimento de 30 diretores de empresas de várias regiões do País com foco no mercado digital. Em comum todos desejam trabalhar ativamente para fortalecer o segmento, com base em pilares como colaboração, conhecimento, diversidade e inovação.

Outra novidade da Associação é um olhar especial para estudantes e a aproximação com a academia. Assim será possível atender uma demanda cada vez maior das agências e empresas que buscam profissionais capacitados para as mais diversas áreas da indústria: comunicação, marketing, publicidade, desenvolvimento, criação, entre outros.

A vice-presidência será ocupada por Daltro Martins (PillBiz), Vinicius Melo (D2B Agency) e Silvio Soledade (PlanoGestão e também presidente da APP Brasil).

A partir da cerimônia oficial de lançamento, já estão previstas diversas entregas aos associados. Estão no cronograma a realização de pesquisas sobre o setor, eventos, reuniões, atividades de formações, o início de Comitês de Estudos específicos e outras atividades que sejam de interesse do setor.

O evento acontecerá no Buffet Mediterrâneo - Rua João Passalaqua, 206, Bela Vista, São Paulo. As inscrições devem ser feitas no: https://bit.ly/3QW9Xwm. Profissionais, empresas do segmento digital, estudantes e potenciais parceiros podem se inscrever em www.anamid.com.br.

Confira a lista dos fundadores da AnaMid, profissionais que fazem parte do corpo diretivo desta primeira gestão:

Andre Luiz Bianchi Gonçalves - Agência GV8

Arthur Somensi - Galeria Marketing

Beto Rades - Plyn

Durango Martins Duarte- Agência iMarketing

Fabio Alves de Oliveira- Saatis Marketing Digital

Fernando Augusto Carvalho Dineli da Costa - Dineli’s Strategic Powerhouse

Fernando Javier Viberti - Conteúdo Online

Helen Garcia – Grupo Trama Reputale

Henriane Morelli - HRI Digital

Hugo Mello Vidor - Agência GV8

João Lucas Martins - Digital Marketing

Jonatas Galvão Abbott - Dinamize

Jose Daltro Martins Junior, PillBiz

Leandro Carpegeani – Ekoala Marketing Digital

Leandro Ogalha Moreno - HyperGov

Léia Santana – Comunicarte

Luiz Tibiriçá - Kronedesign Comunicação Digital

Márcio Alexandre de Souza Coelho - Brivia

Mauricio Bragança Rodrigues Matias - Mkt Virtual

Moises Costa da Silva - Ondaweb

Paulo Cesar Costa - PH3A

Rafaela Brugger Bastos - Brugger Midias Sociais

Roberto Nunes Machado – Business Mentoring

Rodrigo de Oliveira Neves - VitaminaWeb

Sebastiao Dornelles de Araujo Ribeiro – Cartola Conteúdo

Silvio Aparecido Soledade dos Santos - PlanoGestão

Vanessa Francisco de Albuquerque Sciuba – Montañes Albuquerque

Vinicius Ribeiro de Melo – D2B Agency

Vivian Peres – Interteia Comunicação Estratégica