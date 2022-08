Com dados desatualizados, 400 mil caminhoneiros podem não ter auxílio

Quase 400 mil caminhoneiros podem ficar sem receber o auxílio criado para a categoria porque estão com os dados desatualizados.



O benefício caminhoneiro, no valor de R$ 1 mil, começou a ser pago neste mês e vai até dezembro. O recurso é destinado a todos os transportadores autônomos com o registro ativo na ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e que comprovaram ter feito algum transporte de carga em 2022.



Para conseguir receber a primeira e a segunda parcelas, no dia 6 de setembro, o caminheiro que não comprovou estar em operação neste ano precisa fazer a autodeclaração até às 18h da próxima segunda-feira, dia 28, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ou fazendo o login, pelo GOV.BR, no Portal Emprega Brasil.



O trabalhador que perder esse prazo, ainda pode receber o auxílio, mas só a partir do mês que realizar a autodeclaração, e sem direito ao retroativo.



Até o momento, o benefício foi pago a mais de 190 mil caminheiros. Outros 399 mil transportadores estão aptos para receber o dinheiro, mas não há registro de que eles trabalharam no ramo este ano.



O auxílio caminhoneiro, criado para compensar a alta do diesel, integra a PEC dos benefícios, proposta de Emenda à Constituição, aprovada em julho deste ano pelo Congresso Nacional.