Cobra fica colada em fita dupla face ao tentar invadir banheiro; vídeo

Uma cobra ficou colada em uma fita dupla face ao tentar invadir o banheiro de uma casa no bairro Amizade, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O fato aconteceu na sexta-feira (18), mas o vídeo do resgate foi publicado nesta segunda-feira (21).

