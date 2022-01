Cliente invade escritório e atira em advogada; Vídeo

Um homem invadiu o escritório de uma advogada e atirou contra ela 4 vezes na última quarta (26), no Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense (RJ). Uma câmera gravou o momento do ataque.

Homem invade escritório e atira em advogada pic.twitter.com/BPkaEeuSQc — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 27, 2022

No vídeo, o homem entra no local e tira uma arma de dentro de uma bolsa, a advogada começa a gritar e acaba reagindo, entrando em luta corporal com o suspeito. Durante a luta o homem dispara 4 vezes.

De acordo com informações da polícia, 3 tiros atingiram a mulher, sendo um no peito, um na mão e um no braço. Apesar de estar ferida, a mulher conseguiu desarmar o homem e correu pedindo ajuda.

O suspeito foi detido enquanto tentava fugir do escritório, que fica dentro de um shopping. Ele foi encaminhado a uma delegacia e segundo a polícia, o suspeito era cliente da mulher e teria sido motivado a cometer o crime devido a falta de pagamento dos honorários da advogada.

A vítima passou por uma cirurgia para reconstrução do dedão da mão e corre risco de perder o movimento do membro. Já o homem, foi autuado por tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele ainda deve prestar depoimento para esclarecer o caso.