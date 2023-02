Cinema alaga durante exibição de Titanic: ‘Mais realista do que imaginei’

O jovem Gabriel Campos registrou o momento que a água da chuva começa a inundar a sala de cinema e brincou: “Fui assistir Titanic no cinema, mas foi mais realista do que imaginei. A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais. Socorro”.

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que mostra uma sala de cinema alagada durante a exibição do filme Titanic 3D, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

