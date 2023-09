Cinco pessoas morrem após confronto com policiais na Bahia

Cinco pessoas morreram após um confronto com as autoridades policiais durante a madrugada deste sábado (23) na cidade de Crisópolis, localizada no interior do estado da Bahia. A Polícia Militar (PM) informou que a operação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região.

Conforme divulgado em comunicado oficial, a corporação recebeu informações de que homens armados estavam envolvidos na venda de entorpecentes na Rua Maria Eunice, uma área central da cidade. Os policiais se dirigiram imediatamente ao local indicado e, ao se aproximarem, foram alvejados por disparos de armas de fogo.

Após um intenso tiroteio, um indivíduo resultou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Crisópolis, onde lamentavelmente veio a falecer. Em seguida, as autoridades policiais prosseguiram com as buscas na região, resultando em um novo confronto que deixou quatro pessoas feridas. A PM relatou que os suspeitos também receberam atendimento médico, porém não conseguiram sobreviver aos ferimentos.

Durante a operação, os agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste apreenderam uma submetralhadora, uma espingarda, três revólveres, munições, balanças de precisão, além de quantidades de cocaína e maconha.