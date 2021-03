Cid Gomes e Carlos Bolsonaro trocam farpas no Twitter: 'Zé Mané'

O senador Cid Gomes (PDT-CE) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) protagonizaram uma discussão acalorada no Twitter, nesta terça-feira (30), após o senador criticar as recentes trocas de ministros no governo Bolsonaro.

Cid revelou nesta tarde que apresentou requerimento para que o General Fernando Azevedo e Silva esclareça sua exoneração do Ministério da Defesa nesta segunda (29). Carlos Bolsonaro não gostou das investidas de Cid Gomes contra seu pai relembrou o fato do Senador ter usado uma retroescavadeira para tentar entrar em batalhão da polícia em Sobral, no Ceará em fevereiro do ano passado.

Na ocasião, o parlamentar foi atingido com bala de borracha durante uma manifestação de policiais que reivindicavam aumento salarial.