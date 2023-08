Chacina na Bahia foi motivada por ciúmes e vizinhas morreram por salvar sobrevivente

Um homem foi preso pelo crime e outros dois morreram em confronto com a polícia, inclusive o traficante que era namorado da mulher e mandante do crime.

A mulher não estava no imóvel no momento da invasão, mas Preá e a família dele, incluindo a mãe, foram mortos a tiros e carbonizados.

O crime aconteceu na casa dela, após o criminoso saber que o ex, identificado apenas como “Preá”, estava no local. Ele ordenou que “soldados do crime” fossem ao endereço e cometessem a matança.

Ciúmes foi a motivação da chacina que deixou nove mortos no início desta semana na cidade de Mata de São João, no interior da Bahia.

