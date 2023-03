Cezar diz ter pensado em desistir do BBB 23: 'Carreguei muitos pesos'

Cezar: "Já. Mas não assim do nada. Eu carreguei muitos pesos desde o começo e olhei e pensei 'cara, vale a pena o quanto eu sofro?', aí pensei 'nunca foi uma opção desistir dos meus sonhos e não vou desistir agora. Se a galera quer me ver fora, beleza, e se for o que o Brasil quer, beleza"'.

Cezar: "Aqui todo mundo é forte do seu jeito. Cada um aguenta do seu jeito. Se eu fosse fraco, tinha apertado o botão há muito tempo."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa com Ricardo Alface na área externa do BBB 23 (Globo) durante a madrugada, Cezar Black contou ter cogitado apertar o botão de desistência.

