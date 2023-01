Cezar Black diz que Gabriel quis colocá-lo contra Domitila

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Primeiro foi Cristian, mas agora a metade da casa do BBB 23 escolheu outro alvo para estar no primeiro Paredão, no domingo (22): Gabriel. O ranço contra o modelo surgiu depois da Prova do Líder, ganha pela dupla Bruna Griphao e Larissa. O enfermeiro Cezar Black contou na tarde desta sexta-feira (20) que não anda gostando das atitudes de modelo, que veio da Casa de Vidro.

"Ontem, quando ele veio conversar comigo, ele veio me jogando contra Domitila, dizendo que a justificativa do voto dele era por causa da Domitila. Só que ele não é homem de falar 'irmão, o que rolou? Gosto muito de você, vamos esclarecer isso aqui', sabe?", explicou para Fred Nicácio, Marília, Sarah Aline, Gabriel Santana, Gustavo e Key Alves.

Cezar disse que estranhou o fato de Gabriel acusar sua parceira de dupla Domitila de falsidade e ainda a chamou de "cobra". "Chegou na cara de pau, começou a fazer a caveira dela e não me falou nada da relação que eu tinha com ele, que ele não esclareceu nada comigo 'Black, vou ter que votar em você por isso, mas gosto de você', simplesmente falou que ela é cobra'", contou. Key o interrompeu e classificou o jogo do brother como "sujo".

O enfermeiro, então, continuou: "Ele falou como se ela estivesse me influenciando a ser uma pessoa pior e que eu tinha entrado no jogo dela. Então, pô, eu nem quis olhar na cara dele nem estou conseguindo. Se ele vier falar comigo qualquer coisa, eu vou falar: 'Irmão, venha cá. Gosto muito de você, gostei muito de você quando entrei, porém, pra mim, você não é homem'", finalizou.