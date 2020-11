Cerca de 3,6 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial neste domingo

A Caixa deposita neste domingo (15) novas parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de pessoas nascidas em setembro, que fazem parte do ciclo 4 do calendário. Ao todo serão depositados R$ 1,4 bilhão.

Desse total, 700 mil receberão da 1ª à 5ª parcela de R$ 600 e outros 2,9 milhões serão contemplados com a primeira ou segunda parcela do auxílio extra, de R$ 300.

O saque para esse grupo está previsto para 28 de novembro. Mas a partir de hoje, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Bolsa Família

A partir da terça-feira, o grupo do Bolsa Família começa a receber a terceira parcela extra do auxílio de R$ 300. Esses beneficiários seguem o calendário do programa, todos os dez últimos dias úteis do mês, de acordo no o número final do NIS.