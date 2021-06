Cerca de 12 estados brasileiros registram alta de mortes por Covid-19

Cerca de 12 estados apresentaram alta no número de mortes por Covid-19, nas últimas 24 horas. De acordo com o UOL, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Amapá, Rondônia, Roraima, Ceará, Maranhão, Paraíba, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul apresentaram tendência de alta na média móvel, o maior número desde 12 de abril.

Desse total, cinco estados registraram mais de cem mortes por covid-19, em 24 horas. A soma do total de vítimas destes locais (1.851) representa mais do que a metade do total de mortes no país. O estado de São Paulo teve 714 morte, Paraná confirmou 495 óbitos, Minas Gerais ficou atrás com 254, Rio de Janeiro teve 173 e Rio Grande do Sul com 113 mortes por Covid-19.

Ainda de acordo com a publicação, nesta sexta-feira (18), o Brasil teve a maior média móvel de mortes desde 10 de maio. Foram 2.039 óbitos em média nos últimos sete dias, o que indica uma aceleração de 24% na comparação com 14 dias atrás.