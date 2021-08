Ceará registra 15 casos da variante Delta

O Ceará confirmou, até este domingo (08), 15 casos da variante delta registrados em passageiros vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e México. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado.

Conforme o G1, o governador Camilo Santana afirmou que será reforçado o monitoramento nos aeroportos do estado para evitar a disseminação da nova cepa. "Vamos manter o atual decreto com uma orientação: que as pessoas identificadas no aeroporto com a variante delta que fiquem em isolamento. Nossa preocupação agora é reforçar o monitoramento para compreender as manifestações dessa variante."

Camilo afirmou que vai pedir na Justiça que seja feita a fiscalização para que as pessoas que viajam com destino ao Ceará comprovem o teste negativo para Covid em até 72 horas antes do voo ou comprove que recebeu as duas doses da vacina contra a doença.