CBF estuda volta do público aos estádios durante disputa do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda a possibilidade do retorno de torcedores aos estádios, em setembro, durante a disputa do Brasileirão.

De acordo com o R7, o presidente da Comissão de Médicos do Futebol da CBF, Jorge Pagura , deu detalhes durante entrevista ao programa "Seleção SporTV",

"Sei que todo mundo está ansioso por isso, mas em saúde e medicina você não pode entrar na ansiedade nem do paciente, nem da situação. Tem que ter critério. A gente ainda está um pouco longe (do panorama ideal). Quando a gente fala em setembro... Toda vez que você fala em pandemia e crava uma data, você erra. É como uma série, um episódio por dia. Recebemos atualizações todo dia", afirmou.

De acordo com o médico, a CBF tem levado em consideração a isonomia entre as cidades dos clubes que disputam a competição. Com isso, a decisão do retorno será muito bem avaliada pela entidade e só será autorizada de uma forma que não desequilibre o Brasileirão .

"Por exemplo, aqui em São Paulo poderia jogar com público, aí o Corinthians, o São Paulo ou o Palmeiras recebem o Atlético-MG ou o Flamengo. Aí você chega em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, (os mandantes) não podem utilizá-lo. (...) Quando você fala em volta do futebol, você tem um controle rígido daquele clube. Com público, as variáveis são imensas", disse.