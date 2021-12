Catástrofe: Temporais que já duram cinco dias deixam quase 4 mil desabrigados na Bahia

O Governo também destinou R$ 5,8 milhões, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para alguns municípios para ajudar a socorrer as vítimas e reparar eventuais danos causados.

Esta manhã (12), o presidente Jair Bolsonaro e uma comitiva de ministros sobrevoaram as área mais afetadas e decidiram enviar o Exército para auxiliar no resgate e realocação dos moradores.

De acordo com as autoridades, 30 municípios decretaram estado de emergência e mais de 70 mil pessoas foram afetadas diretamente pelas chuvas.

