Catástrofe: Corpo de última desaparecida é encontrado em Pernambuco

Ela estava com os dois filhos no imóvel, no momento em que a casa foi arrastada por um deslizamento de terra. Eles foram socorridos com vida, mas Mércia ficou desaparecida por sete dias.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco encontrou na manhã desta sexta-feira (3), a última vítima desaparecida na tragédia que se abateu sobre o estado. Mércia Josefa dos Santos, 43, foi achada nos destroços da casa onde morava com a família em Camaragibe, no Grande Recife.

