Caso João Alberto: Carrefour custeia mais de 880 bolsas de estudo para negros

O Grupo Carrefour deve custear 883 bolsas de estudo e permanência para cursos de graduação e pós-graduação, em instituições públicas e privadas, para pessoas negras após a morte de João Alberto Silveira de Freitas em uma unidade da rede de supermercados em Porto Alegre, em novembro de 2020.

O edital de seleção é resultado de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Grupo Carrefour.



De acordo com o MPF, cerca de R$ 68 milhões foram destinados à concessão das bolsas de estudo e permanência para alunos e alunas negras em cursos de graduação e pós-graduação; sendo R$ 20 milhões para estudantes de graduação, R$ 8 milhões para alunos e alunas de cursos de especialização (lato sensu), R$ 30 milhões para estudantes de mestrado e R$ 10 milhões para estudantes de doutorado.



A seleção dos cursos considerou a distribuição de recursos com ênfase em localidades com alta presença de pessoas negras e baixo IDH; áreas historicamente subrepresentadas, como ciências biológicas, medicina, odontologia, engenharias, direito, comunicação, ciências da computação, economia, administração e arquitetura; a preferência por instituições de ensino públicas e os critérios de pontuação dos cursos em programas de ensino nacionais.



Relembre o caso - João Alberto, um homem negro, fazia compras com a esposa quando foi abordado violentamente por dois seguranças no estabelecimento. Ele foi agredido com chutes e socos por mais de cinco minutos, foi sufocado e não resistiu. O espancamento foi registrado em vídeo por uma câmera de celular. A morte violenta de João Alberto ganhou destaque na imprensa porque ocorreu às vésperas do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.



O TAC também previu um aporte do valor total de R$ 115 milhões por parte do Carrefour para ações de enfrentamento ao racismo. Além das bolsas para graduação, mestrado e doutorado, estão previstos investimentos em redes incubadoras e aceleradoras de empreendedores negros, em campanhas educativas e projetos sociais e culturais.