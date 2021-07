Casal morre após consumir solvente vendido como óleo de semente de abóbora

Rosineide Dorneles Mendes Oliveiras e Willis Penna de Oliveira foram internados depois de passarem mal em fevereiro deste ano. A mulher morreu no dia 15 de fevereiro e Willis morreu um mês depois, no dia 16 de março.

O resultado da perícia do material foi divulgado nesta terça-feira (6) e apontou que o produto continha solvente. A substância é a mesma encontrada em garrafas da cerveja Belorizontina, da Backer, no início de 2020, e que levou a morte de 10 pessoas.

