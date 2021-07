Anvisa autoriza teste para Sanofi, que usa mesma tecnologia da Pfizer

Segundo o G1, o oitavo ensaio de vacina aprovado pela agência brasileira, porém, a Anvisa não informou a data de início dos testes, que vão reunir 150 voluntários com no mínimo 18 anos de idade e serão conduzidos nos estados da Bahia, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.

Foi autorizada nesta terça-feira (6), testes para a vacina Sanofi Pasteur no Brasil. A candidata usa a tecnologia de RNA mensageiro encapsulado dentro de um uma nanoarticulação lipídica (LNP). As vacinas da Moderna e da Pfizer usam a mesma tecnologia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.