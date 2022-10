Carro de luxo com quatro pessoas invade doceria

Um ônibus teria entrado na frente do carro e, para evitar um acidente ainda maior, desviou e invadiu a doceria. O veículo estava sendo ocupado por quatro pessoas. Apenas uma ficou ferida, com um corte na boca.

Para evitar uma batida com um ônibus, o motorista de um carro de luxo acabou entrando com o veículo em uma doceria , em Bauru, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (17).

