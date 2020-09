Carnaval 2021: Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro é cancelado

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), cancelou o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, que aconteceria em fevereiro de 2021. Uma nova data ainda não foi definida. A decisão do adiamento, ocorreu de forma unânime, após uma reunião na sede da liga nesta quinta-feira (24).

De acordo com o grupo Globo, com as restrições de circulação e regras de distanciamento provocadas pela pandemia da Covid-19, os trabalhos das escolas de samba do Rio de Janeiro ainda não tiveram início.

Todos os presidentes concordaram que a realização do carnaval na data normal, em fevereiro, seria um grande desafio de tempo e logística.

"Em função de toda essa insegurança, essa instabilidade em relação a área da ciência, de não saber se lá em fevereiro vamos ter ou não a vacina, chegamos à conclusão que esse processo tem que ser adiado. Não temos como fazer em fevereiro - as escolas já não vão ter tempo nem condições financeiras e de organização de viabilizar até fevereiro", diz Jorge Castanheira, presidente da Liesa.