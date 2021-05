Carlos Bolsonaro não será convocado para CPI da Covid

O pedido foi feito, na semana passada, pelo senador Alessandro Vieira após o ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo, afirmar que o filho do presidente era um dos que participavam das reuniões sobre vendas de vacinas contra covid-19.

"Foi perguntado para o Fábio (Wajngarten) e o Fabio omitiu a presença do Carlos (na reunião). Mas o depoimento do Carlos Murilo não compromete o Carlos Bolsonaro. Temos que ter muito cuidado para não politizar. Eu até agora não vi razão para que o vereador Carlos Bolsonaro fosse convocado. Se eu fosse filho, também tentaria ajuda meu pai, mas sem dar ordem para ministro", explicou Aziz.

