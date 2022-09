Cantora é espancada por PM e mulher antes do show; vídeo

A cantora Soraya Oliveira, 23, foi agredida pouco antes do show de brega em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, na madrugada de quarta (7) por um PM e uma mulher que se irritaram após o carro da banda parar atrás do carro deles. Câmeras de segurança registraram toda a confusão e o momento em que Soraya é agredida com vários socos pelo homem identificado apenas como Albenir.

Cantora da Banda Sedutora é agredida em Vitória de Santo Antão pic.twitter.com/DVQmbjYhho — Babilônia (@hamudaniel19) September 9, 2022

Tudo começou quando os músicos saíram do carro para levar os instrumentos para o palco. Soraya e a outra cantora da banda, Bruna Leão, ficaram no banco de trás do carro. “Ele bateu no vidro pedindo para a gente tirar o carro. Eu pedi que esperassem e disse que os músicos estavam vindo. A gente já estava de bota, com microfone na mão. Ele começou a urinar do lado da janela do carro. Levantei e pedi que ele parasse, porque uma mulher estava ali”, contou a vítima ao G1 PE.

Depois disso, a mulher do PM foi até o carro onde estavam as cantoras e abre a porta do veículo. “Ela abriu a porta e eu me levantei. Ela pegou no meu rosto e começou a me bater. Ele veio por trás e começou a me dar vários socos no rosto. Eu estava deitada no chão”.

Nas imagens de câmeras de seguranças mostram que Soraya recebe ao menos 7 socos no rosto. “Eu me levantei e ele me bateu novamente. Eu tentei entrar no carro, ele me bateu novamente. Quando saímos, ele ainda bateu no nosso carro de ré e, quando a gente estacionou em outro local, ele e a esposa quebraram todo o nosso carro. Foi aí que eu corri e me escondi dentro do bar”, contou.

O carro da banda teve os vidros quebrados pelo homem. O grupo foi para delegacia prestar queixa e lá foi orientado a levar o caso para a Corregedoria já que o suspeito é policial militar.