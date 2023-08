Candidato morre após passar mal durante teste de aptidão física da Polícia Militar

Your browser does not support the video tag.





Candidatos passal mal e desmaiam durante TAF em Campo Grande; jovem morreu pic.twitter.com/R6H4ZZFfiW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 4, 2023

Arthur Matheus Martins Rosa, 25, morreu após passar mal durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para soldado da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. A prova foi realizada nesta quinta-feira (3), no Centro Poliesportivo da Vila Nasser, em Campo Grande.

Um vídeo mostra o momento em que dois candidatos caem durante a corrida, entre eles Arthur Matheus, que teve óbito confirmado nesta sexta-feira (4). Uma outra candidata foi filmada desmaiando no meio do trajeto.

Alguns candidatos relataram que no momento do teste, o clima estava muito seco e a corrida de 2.400 metros, que deve ser completada em até 12 min, ocorreu sob calor intenso.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Estadual de Administração (SAD) lamentaram a morte do candidato. Arthur era de Goiás e viajou a Campo Grande para participar da 4º fase do concurso.