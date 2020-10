Campanha de vacinação segue até 30 de outubro

Mais de 40 mil postos estarão abertos em todo o país neste sábado (17) para o “Dia D” de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação, do Ministério da Saúde, com foco na atualização das cadernetas e na prevenção da poliomielite. As unidades seguirão todos os protocolos de segurança para evitar contágio da Covid-19.

A administração das vacinas será feita em locais abertos e ventilados, segundo o ministério Os postos vão disponibilizar álcool em gel e locais para lavagem das mãos, além de realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios. O órgão orienta, ainda, para que apenas um familiar acompanhe a pessoa que será imunizada para evitar aglomeração.

Quem não puder ir a uma unidade neste sábado, tem até o dia 30 de outubro para atualizar as vacinas. A meta é imunizar 11,2 mil crianças de um ano a menor de cinco anos de idade contra a poliomielite, além de atualizar a caderneta dos menores de 15 anos em todo o país, até o fim da campanha.

O “Dia D” faz parte do Movimento Vacina Brasil para aumentar a cobertura vacinal no país. “O Movimento Vacina Brasil procura ampliar as coberturas vacinais, resgatar o sentimento de segurança dos pais e responsáveis em relação aos filhos e desmitificar as fake news", explicou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.

O Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, oferece, atualmente, 18 vacinas para crianças e adolescentes, incluindo a cobertura de diversas doenças como sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba, hepatites A e B.