Caminhão-tanque explode em posto de combustível e é consumido por fogo no Pará; vídeos

Um caminhão-tanque explodiu em um posto de combustível nesta quinta-feira (17), em Dom Eliseu, no nordeste do Pará, causando um grande incêndio no local.

Vídeos feitos por testemunhas mostram as labaredas de fogo no posto após a explosão. Nas imagens é possível ver o momento em que uma grande fumaça preta começa a subir após o incêndio começar.

Segundo testemunhas, momentos depois houve uma explosão e o fogo se espalhou no estabelecimento. O caminhão estava carregado com 500 litros de diesel para tratores, no estacionamento do posto.

De acordo com a PRF, não há registro de pessoas feridas e as chamas não atingiram as bombas. Dois veículos foram destruídos no incêndio.