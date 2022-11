Caminhão de lixo perde controle, atinge casa e atropela pedestre em MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão de lixo perdeu o controle e acabou atingido o muro de uma residência e ferindo um pedestre no bairro de Santa Terezinha, na cidade de Muriaé (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o caso ocorreu na manhã desta terça-feira (8), por volta das 9h15.O veículo realizava o recolhimento do lixo enquanto subia uma rua íngreme. Em dado momento, ele perdeu o controle e desceu desgovernado de ré, atingido a residência. No momento, um pedestre estava no local e teve a perna direita prensada.

Segundo a corporação, o homem, cuja identidade não foi divulgada, teve fratura exposta de tíbia e fíbula. Ele foi encaminhado para o Hospital São Paulo com o apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e a Defesa Civil foi acionada para realizar a vistoria da casa.

Em nota, o Demsur (Departamento Municipal de Saneamento Urbano) informou que "as providências estão sendo tomadas para prestar apoio à vítima e seus familiares, que estão sendo acompanhados de perto pela equipe do Demsur e pela assistência social da Prefeitura de Muriaé.

"Ainda de acordo com o Demsur, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas "para que as medidas necessárias sejam adotadas."

"A diretoria da autarquia lamenta o ocorrido e está empenhada para que tudo se resolva da melhor maneira, com agilidade e humanização", finaliza nota.