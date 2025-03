Camilla diz que seria amiga de Vitória fora do BBB: 'Não tinha ranço'

Camilla lamentou a forma como foi vista por alguns espectadores por conta de seus atritos com a atriz. "Minha intenção não era chegar nesse ponto. Tinham coisas que me incomodavam, mas nada assim... ", disse

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Camilla falou sobre sua relação com Vitória Strada no BBB 25 (Globo) em entrevista ao Mais Você nesta quarta-feira (5).

