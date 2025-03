Camilla diz não se reconhecer no BBB e tem crise de choro

"Não queria ser vista dessa forma. Estou longe de ser uma pessoa agressiva, que fica destilando ódio -pelo contrário. Busco o contrário para meus filhos. Não quero nem que eles tenham contato com as coisas que estão vendo. Espero conseguir rever e começar de novo", disse Camilla Maia.

Ela disse estar preocupada com a forma como os filhos a enxergam, principalmente no BBB, onde ela diz "não se reconhecer".

Ao falar sobre os filhos, Camilla caiu no choro. "É minha maior preocupação, as crianças, depois que me tornei mãe", disse.

Até então sem dormir, a ex-BBB diz ainda não estar a par de tudo o que acontece fora do reality. Mesmo assim, ela avalia que ficou "muito na defensiva" no jogo. "Não foi pra isso que fui lá", diz.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Mais Você desta quarta-feira (5), Camilla chorou e avaliou sua trajetória no BBB 25 (Globo).

