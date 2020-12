Câmara aprova CPF como único número de identificação em serviços

A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (22) projeto que estabelece o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como única identificação no país. O projeto segue para votação no Senado.



Com a medida, o CPF passaria a ser o único número utilizado em certidões (nascimento, casamento e óbito), como identificação perante o INSS (NIT), na carteira de trabalho, na CNH e outros.



O Felipe Regoni (PSB-ES) é autor do projeto. Para o parlamentar, a alteração ajudaria a diminuir a burocracia e a necessidade de uso de muitos documentos para acesso a serviços.



Caso aprovado, os sistemas de órgãos públicos deverão ser adequados para uso exclusivo do CPF em 12 meses, a partir da data de aprovação. O prazo estipulado para mudanças nas bases de dados é de 24 meses.